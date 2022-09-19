Antalya’da inanılmaz olay: Eski kocasının iş yerini yaktı, oturup izledi!

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 sokak üzerindeki Duran K.'ye ait iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K'nin iş yerine gelen C.Y., iş yerini kepenklerin altından yakmaya çalıştı. Bu sırada gözüne takılan güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan C.Y., olay yerinden uzaklaştı. Sabah erken saatlerde iş yerine gelen Duran K., kepengin yanarak zarar gördüğünü fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının iş yerini yakmaya çalıştığını görünce polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, Duran K.'nin şikayetçi olduğu eski eşi C.Y.'yi arama çalışması başlattı.