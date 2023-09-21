Antalya’da inanılmaz olay! Hurdacı havan mermilerini eritirken patlaması sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam sata 21.00 sularında Fatih Mahallesi 3412 sokak No:4 de arka arkaya gelen patlama sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeyi sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET PARCALANDI

Olay yerine ulaşan ekipler Eyüp Doğan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. 8 yaşında bir kız çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede 3 adet havan mermisinin 1'inin patladığı belirlendi. Evde patlamadan yara almadan kurtulan Eyüp Doğan'ın resmi nikahlı olmayan eşi Havva Dilek polise verdiği ifadede, "Eyüp Doğan eski eşim ancak birlikte aynı evde yaşıyoruz. Eşim birkaç gün önce 3 adet eski havan mermisi getirdi. Bu havan toplarını eritip içindeki değerli madenleri satmak istedi. Havan mermisini eritirken birden patladı. Eski eşinin hayatını kaybetti. Kızım ise yaralandı. Benim sağımdan solumdan şarapnel parçaları geçti. Ancak bana isabet etmedi" dedi.

BOMBA UZMANI EKİPLER EVDE ARAMA YAPTI

Gelişmelerin bomba uzmanı ve terör ekipleri evde saatlerce inceleme yaptı. Yapılan kontrolde 3 ayrı havan mermisinin patladığı şarapnel parçalarının Eyüp Doğan'ın başını tanınmaz hale getirdiği belirlendi. Gelişmelerin ardından polis Eyüp Doğan'ın havan mermilerini nereden bulup veya aldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrollerin ardından hurdacı Eyüp Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.