Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu
Giriş Tarihi: 6.6.2022 20:33

Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu

AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Manavgat'ın Karabük Mahallesi Beşkonak bölgesinde arkadaşlarıyla kamp yapan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (22), Köprülü Kanyonda arkadaşlarıyla yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Yiğit için arkadaşları yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ırmakta kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışma başlattı. Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, suya girdiği noktanın 5 metre ilerisinde yaklaşık 7 metre derinlikte bulundu.

Botla kıyıya çıkartılan Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 3600 ek gösterge için yeni formül! Ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama ekranı!
SON DAKİKA: Asgari Ücret zammı için yeşil ışık! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama; 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge için detayları açıkladı! Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Son Dakika: Asgari ücrete zam için yeni reçete! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi: Asgari ücret Temmuz zammı geliyor mu?
SURVİVOR ALL STAR haftanın 3. eleme adayı belli oldu! Survivor 2022 kim elendi, eleme adayı kim oldu?
Milyonlarca emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
LGS 2022 soruları ve cevapları erişime açıldı! İnkılap, Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı
LİSE TABAN PUANLARI MEB 2022 LGS KILAVUZU! LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları |
LGS PUAN HESAPLAMA EKRANI! 2022 MEB LGS sınavı sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, hızlı net hesaplama motoru
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA