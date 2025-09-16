Antalya’da kaçak konteynerler yıkılıyor

Antalya'nın Belek ve Boğazkent sınırında bulunan Acısu Nehri kenarları, konteyner tarzı kaçak yapılarla işgal edildi. Pandemi sonrası artan bu yapılaşma, nehir çevresindeki tarım arazileri ve turizm bölgelerinde yoğunlaştı. Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi sınırlarında, nehrin denize döküldüğü alanlarda yüzlerce kaçak yapı yer alıyor. Belek ile Boğazkent'i bağlayan köprünün iki tarafında bulunan bu yapılar önünde tekneler ve yat iskeleleri dikkat çekiyor. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, kaçak yapıların sayısının yıllar içinde 20'den 200- 300'e çıktığını ve tüm yapılarının illegal olduğunu belirtti. Bazı yapıların ise balıkçılık adına bahçe veya sera gibi kullanıldığı ifade edildi. Bölge sakinleri de bazı kaçak yapıların fuhuş için kullanıldığını belirtti. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kaçak yapıların büyük kısmının tapusuz olduğunu, belediyenin yıkım çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da yıkımların devam ettiğini, mahkeme kararlarının beklendiğini belirtti. Belediye, valilikten gelen emirler doğrultusunda kaçak yapıların yıkımını sürdüreceklerini açıkladı. DHA