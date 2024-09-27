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Giriş Tarihi: 27.9.2024 14:13 Son Güncelleme: 27.9.2024 15:09

Antalya’da kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Yaramış (54), için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Konyaaltı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Yaramış ikametinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yaramış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Yaramış için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Yaramış'ın ailesinin yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rasim Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Baş, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Mehmet Yaramış'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vefat eden Mehmet Yaramış'ın annesi Perihan Yaramış'ın, "Oy Mehmet'in, senin yerin burası değil. Yaktın beni Mehmet'im, ben sana doyamadım. Ne olursunuz açın yüzünü bir kere göreyim" sözleri törene katılanların yüreklerini dağladı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis Memuru Mehmet Yaramış, Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Antalya’da kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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