Antalya’da kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Konyaaltı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Yaramış ikametinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yaramış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Yaramış için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Yaramış'ın ailesinin yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rasim Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Baş, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Mehmet Yaramış'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vefat eden Mehmet Yaramış'ın annesi Perihan Yaramış'ın, "Oy Mehmet'in, senin yerin burası değil. Yaktın beni Mehmet'im, ben sana doyamadım. Ne olursunuz açın yüzünü bir kere göreyim" sözleri törene katılanların yüreklerini dağladı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis Memuru Mehmet Yaramış, Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.