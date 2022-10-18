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Giriş Tarihi: 18.10.2022 22:17

Antalya'da kan donduran olay: Eve gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

İHA
Antalya’da kan donduran olay: Eve gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı

Olay, saat 20.30 sırasında Demircikara Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. 43 yaşındaki Serkan Gönüldaş'tan haber alamayan arkadaşı bir süre sonra eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen yine Gönüldaş'a ulaşamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Serkan Gönüldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Antalya'da kan donduran olay: Eve gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı
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