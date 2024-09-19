Antalya’da kan donduran olay: Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu!

Olay, gece saatlerinde Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki özel firmaya ait Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin 5'inci aşama bölgesinde meydana geldi. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında çalışanlar, ayrıştırma bandında bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yeni doğan erkek bebeğe ait olan cansız bedenin göbek bağının da üzerinde olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aynı tesiste Mayıs 2022'de de yeni doğan erkek bebek cesedi bulunmuştu.