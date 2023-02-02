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Giriş Tarihi: 2.2.2023 15:58

Antalya'da kan donduran olay! Mahalle muhtarı dahil 3 kişi öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişi silahla öldürüp, 1 kişiyi de yaraladı. Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA
Antalya’da kan donduran olay! Mahalle muhtarı dahil 3 kişi öldü

Aksu ilçesindeki olay, saat saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı.

ARACINA BİNEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i araç içinde öldürdü. Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Antalya'da kan donduran olay! Mahalle muhtarı dahil 3 kişi öldü
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