Antalya’da kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Antalya'nın Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece 00.00 saatlerinden sonra etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte kara yolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler Akseki-Seydişehir kara yolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

EKİPLER YARDI ETTİ

Yolda kalan bazı araçlara ise kara yolları ekipleri yardım etti. Yarpuz Mahallesi'nde kar kalınlığının 10 santimetrete, Alacabel mevkiinde ise yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, kara yolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülere zincirlerini yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.

ÇİÇEKLER KARLA KAPLANDI

Kar orta Torosların tamamında etkili oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayan kar yağışı Adana'ya kadar uzandı. Ürün için açan çiçekler karla kaplandı. Zamansız yağın kar nedeni ile çiçek açan tüm ağaçlarda donma yaşanacağını belirten Antalya, Mersin ve Adana tarım il müdürlüğü görevlileri, "Zamansız yağan kar başta elma, üzüm, ceviz, şeftali ve kiraz ağaçlarına zarar verdi. Bu ürün rekoltesini etkileyecektir. Tek temennimiz bundan sonra donun meydana gelmemesi" diye konuştu.