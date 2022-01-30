Antalya’da, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından adrese gelerek içeri giren polis ekipleri, anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.