Antalya’da kayıp doktorun cansız bedeni bulundu

İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip, Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi. Deniz Toman, 4 Mayıs tarihinde saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ailesi oğullarına ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Deniz Toman'ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürüyor. Doktor Toman'ın telefonunu en son sinyal verdiği bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

İZ TAKİP KÖPEKLERİ İLE ARANDI

Deniz Toman'ın kaybolduğu düşünülen noktalarda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JAK timi, komando ile kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmaları devam etti.

YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu. Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı. İntihar şüphesini değerlendiren jandarmanın incelemesi sürüyor. Toman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.