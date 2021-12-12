Antalya’da kayıp olan Berk arkadaşının evinde çıktı!

Finike Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurdu. Berk Tosunoğlu dün akşam saatlerinde annesini arayarak, bir arkadaşının evinde olduğunu belirterek, eve geldi. Annesiyle polise giderek polise ifade veren Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.