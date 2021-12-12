Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kayıp olan Berk arkadaşının evinde çıktı!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:19

Antalya'da kayıp olan Berk arkadaşının evinde çıktı!

DHA
Antalya’da kayıp olan Berk arkadaşının evinde çıktı!

Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu (14), dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi...

Finike Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurdu. Berk Tosunoğlu dün akşam saatlerinde annesini arayarak, bir arkadaşının evinde olduğunu belirterek, eve geldi. Annesiyle polise giderek polise ifade veren Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
Son dakika...Antalyaspor mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Sihirbazını kaybetmiş Trabzon..."
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Nitelikli salaklık
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da kayıp olan Berk arkadaşının evinde çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA