Antalya’da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi ileIsparta'dan Antalya'ya seyir halinde olan Süleyman Ayaz, Aksu ilçesi Kurşunlu yolu üzerinde kullandığı minibüs kontrolünü kaybederek beton direğe vurdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönen aracın içinde yaralı olan sürücü Süleyman Ayaz ile eşi Havva Ayaz'a müdahale etti. Karı - koca yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 3 çocuk annesi Havva Ayaz kurtarılmadı. Havva Ayaz Aksu ilçesi Güzelyurt Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Doktorlar Süleyman Ayaz'ı bacağında kırıklar olduğunu bildirdi.