Antalya’da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinin Arif Mahallesi Aykırıçay Mevkinde Kumluca istikametine seyir halinde olan Yunus Akdeniz'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait henüz çakıl yüklü kamyon kafa kafa çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirildi. Korkunç kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü Yunus Akdeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücü ise ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı öğrenen Yunus Akdeniz'in yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.