Antalya’da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Aynı araçta bulunan Danimarka vatandaşı Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita hane Bryde kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerini alarma geçiren kaza sata 04.20 sularından Aksu Köprü Girişinde meydana geldi. Enes B. yönetimindeki minibüs Serik istikametinden kent merkezine seyir halinde iken köprü girişine gildiği sırada yolun sağında bulunan çarpması sonucu meydana geldi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin uzun süre aksadığı yolda sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İsveç uyruklu Shaktour Othman'ın cansız bedeni ise otopsi için Adlı tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüsün havalimanına gittiği öğrenildi.