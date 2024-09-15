Antalya’da kaza: 1’İ bebek 3 ölü

Korkunç kaza Antalya Kuzey Çevre Yolu Duacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Serik ilçesinden Kütahya'daki bir yakınlarının düğününe giden otomobil yolun sağında ilerleyen su tankerine arkadan çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken can pazarı yaşandı. Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri anaç içinde bulunan Ahmet Özkan Durak, Minüse Durak ve 8 aylık bebek Gökçe Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobil içinde bulunan iki kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Acı haberi alan Kütahya'daki yakınları ise düğünü iptal ettiği öğrenildi.