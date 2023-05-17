Antalya’da kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

Antalya'nın Kumluca'nın Yazır Mahallesinde meydana gelen olayda, rampa aşağı inen Salih Yıldız yönetimindeki kamyonetin freni patlaması sonucu kamyonet kontrolden çıktı. Hızla rampa aşağı giden kamyonet bir süre sonda çalılıklarla kaplı duvara vurarak durdu. Kazada kamyonetin ön kısmı hurda yığınına döndü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araç içinde sıkışan İbrahim Uzun ve Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Salih Yıldız itfaiye ekiplerini yardımı ile araçtan çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar Yıldız'ın sağlık durumunu ağır olduğunu bildirdi. Kazayı öğrenin ve hayatlarını kaybeden Uzun ve Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.