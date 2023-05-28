Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 28.5.2023 13:07 Son Güncelleme: 28.5.2023 13:15

Antalya’da kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada sağlıkçı Emrah Çiçek (30) ile yanında bulunan Deniz Karakoç (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Nebiler Kavşağ'ında saat 01.30 sularında meydana gelen olayda, sağlık çalışanı Emrah Çiçek'in kullandığı otomobil kavşak içinden anayola çıkarken Korkuteli ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü ismi belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile iki araç metrelerce sürüklendi. 100 metre uzaktaki otobüs durağı kaza nedeniyle tanınmaz hale geldi. Korkunç kazada iki otomobil hurdaya dönerken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin ismi belirlenemeyen sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemleri ardından hayatını kaybedenler Antalya'da toprağa veridi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Engin Ardıç gibisi zor gelir
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA