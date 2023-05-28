Antalya’da kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Nebiler Kavşağ'ında saat 01.30 sularında meydana gelen olayda, sağlık çalışanı Emrah Çiçek'in kullandığı otomobil kavşak içinden anayola çıkarken Korkuteli ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü ismi belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile iki araç metrelerce sürüklendi. 100 metre uzaktaki otobüs durağı kaza nedeniyle tanınmaz hale geldi. Korkunç kazada iki otomobil hurdaya dönerken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin ismi belirlenemeyen sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemleri ardından hayatını kaybedenler Antalya'da toprağa veridi.