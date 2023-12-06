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Giriş Tarihi: 6.12.2023 11:34 Son Güncelleme: 6.12.2023 11:42

Antalya’da kaza: 2 ölü

Antalya’da meydana gelen kazada Mertcan Erkul (17) ile iş arkadaşı Emirhan Buyruk (16) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kaza: 2 ölü

Antalya'da meydana gelen kazada Mertcan Erkul (17) ile iş arkadaşı Emirhan Buyruk (16) hayatını kaybetti. Kaza gece saat 03:00 sularında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Fırında çalışan iki arkadaş motosiklet ile birlikte çorba içmek için çıktılar. İş yerine geri dönemeyen iki genci arkadaşları telefonla aradı. Cevap alamadı. Bir süre sonra iki gencin kazada hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI VE AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenen Mercan Erkul ve Emirhan Buyruk'un yakınları ile arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Emirhan Buyruk'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Mertcan Erkul ise Kepez ilçesi Masadağı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Antalya’da kaza: 2 ölü
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