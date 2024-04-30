Antalya’da kaza: 2 ölü

Kaza Beymelek Mahallesi Çaybaşı sokakta saat 22.30 sularında meydana geldi. Mevlüt Beşkeçeli yönetimindeki motosiklet Beymelek Mahallesi istikametinden Demre Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde iken Çaybaşı Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında elektrik direğine çarptı.

Korkunç kazada motosiklet hurdaya dönerken sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Mevlüt Beşkeçeli olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞI DA KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri motosikletin arkasında oturan İlyas Yalçın'ı ise ilk müdahalenin ardından ambulans ile Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen İlyas Yalcın hayatını kaybetti. Kazada ölen Mevlüt Beşkeçeli'nin Ağustos ayında nişanlandığı ve yeni evli olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm haberini alan Beşkeçili ve Yalçın aileleri gözyaşlarına boğuldu.