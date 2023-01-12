Antalya’da kaza: 5 öğretmen 1 öğrenci yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

KAR YOLLARI KAPADI

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeni ile Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçeleri trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yetkililerin yoğun çabası sonucu yol güçlükle açılabildi. Meteoroloji 4'üncü bölge Müdürlüğü Torosların tamamında yoğun karın iki gün daha etkili olacağını bildirdi. Ayrıca Antalya-Konya karayolu Alacabel Mevki'inde karın etkili olduğu trafiğin kontrollü olarak verildiği bildirildi.