Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kaza: 5 öğretmen 1 öğrenci yaralandı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 18:13 Son Güncelleme: 12.1.2023 18:45

Antalya’da kaza: 5 öğretmen 1 öğrenci yaralandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinden Akçay Mahallesi'ndeki okula öğretmenleri taşıyan minibüs, yoğun kar yağışının etkili olduğu Beydeğirmeni mevkisinde kontrolden çıkarak yan yatarak sürüklendi. Minibüste bulunan  5 öğretmen ile 1 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da kaza: 5 öğretmen 1 öğrenci yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

KAR YOLLARI KAPADI

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeni ile Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçeleri trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yetkililerin yoğun çabası sonucu yol güçlükle açılabildi. Meteoroloji 4'üncü bölge Müdürlüğü Torosların tamamında yoğun karın iki gün daha etkili olacağını bildirdi. Ayrıca Antalya-Konya karayolu Alacabel Mevki'inde karın etkili olduğu trafiğin kontrollü olarak verildiği bildirildi.

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Antalya’da kaza: 5 öğretmen 1 öğrenci yaralandı
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