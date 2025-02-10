Antalya’da kazada hayatını kaybeden polisin cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderildi

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus Polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü Cuma şimşek yaklaşık 150 metre asfalt zeminde sürüklendi. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Cumali Şimşek için Antalya Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İL Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık n-Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından oluşturulan konvoyla Cuma Şimşek'in cenazesi için kısa tören düzenlendi. Burada alınan helalliğin ardından Şimşek'in cenazesi ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e götürüldü. Şimşek'in tabutu birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tören sırasında Cuma Şimşek'in ablası ve kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.