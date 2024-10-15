Antalya’da kazada motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Korkunç kaza 14 Ekim gecesi Elmalı - Finike Karayolu Turgut Berkay Korkmaz Bulvarı Yuvalı Kavşağı'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Özer Örnekdil'in yönetimindeki motosiklet ara yoldan ana yola çıktığı sırada, Yuvalı Mahallesi'nde Halil Türker'in kullandığı panelvan araçla çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özer Örnekdil ile arkasında yolcu olarak bulunan Tugay Gülmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen evli ve bir çocuk babası motosiklet sürücüsü Örnekdil, kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.