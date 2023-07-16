Antalya’da ki kazada karı koca hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Korkunç kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda Doğan Can K. yönetimindeki cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal hayatını olay yerinde kaybetti, 2 sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Memiş Günal da kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi.