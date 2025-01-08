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Giriş Tarihi: 8.1.2025 18:44

Antalya’da kız kaçırma meselesinde kan akmıştı: 1 kişi tutuklandı!

Antalya'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışmada taraflardan biri aracından çıkardığı av tüfeğiyle 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra yakalanan iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Antalya’da kız kaçırma meselesinde kan akmıştı: 1 kişi tutuklandı!

Dün akşam Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Sefil Ünder (46) ile Serkan D. (18), Dursun A. (17) ve Beran Ç. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. (19), araçta bulunan av tüfeğini alarak Sefil Ünder'e ateş açtı. Sefil Ünder ve o sırada olay yerinde bulunan Sultan Ünder (24) av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanırken, şüpheliler Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Sefil Ünder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sultan Ünder'in ise tedavisi devam ediyor.



TUTUKLANDI

Olaya karışan şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, Beran Ç.'nin ise yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 28 yaşından küçük olan Dursun A. Çocuk Şube Müdürlüğü, Serkan D. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dursun A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’da kız kaçırma meselesinde kan akmıştı: 1 kişi tutuklandı!
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