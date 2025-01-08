Antalya’da kız kaçırma meselesinde kan akmıştı: 1 kişi tutuklandı!





TUTUKLANDI



Olaya karışan şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, Beran Ç.'nin ise yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 28 yaşından küçük olan Dursun A. Çocuk Şube Müdürlüğü, Serkan D. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dursun A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.