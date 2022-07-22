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Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:29

Antalya'da 'kökünü kurut' operasyonu: 32 kişi gözaltında

Antalya'da, 'kökünü kurut' adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap ile 3 bin 262 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

DHA
Antalya’da ’kökünü kurut’ operasyonu: 32 kişi gözaltında

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık iki ay süren takibin ardından ekipler, önceki gün düzenlenen ve 'kökünü kurut' adı verilen operasyonda 32 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 2 amonyak, 12 presleme aparatı, 1 mikser, 1 kaşık, 2 tencere, 1 kriko, 1 tabanca, 86 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kayıt cihazı ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 262 bin 400 TL ile 3 bin 200 dolar ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest kalırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 13 şüpheli ise tutuklandı.

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Antalya'da 'kökünü kurut' operasyonu: 32 kişi gözaltında
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