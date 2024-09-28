Antalya’da korkunç cinayet

Korkunç olay gece saat 01.30 sularında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi 1986 sokak üzerinde meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde bir restoranın önüne bisikletiyle gelen Polat Dedeli burada vale görevi yapan Osman Dere'ye 'Senin adın ne bakım ?" diye sordu. Ardından rastgele bıçakla vurmaya başladı. Osman Dere kanlar içinde yere yığılınca öldü sanıp burada ayrıldı.

30 KEZ BIÇAKLADI

Saldırgan Polat Dereli 15 dakika sonrası farklı bir adreste sokakta karşılaştığı Deniz Akten'e direk bıçakla saldırdı. Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 30 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kaçtı.. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının Trampetçisi Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırgan Polat Dereli cinayetin ardından olay yerine bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat Dereli.'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Polat Dereli.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Deniz Akten'in öldüğünü öğrenen baba Aydın, anne Fatma Alten gözyaşlarına boğuldu. Tke oğullarının da hunharca cinayete kurban gittiğini gören aile, Adli Tıp Kurumu morgunda saatlerce ağıt yaktı. Yaşlı çift yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Deniz Akten'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Andızlı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Akten'in mesai arkadaşları olanlara isyan etti.