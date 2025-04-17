Antalya’da korkunç cinayet!

Olay, saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde meydana geldi. Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin evine gidip kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K., kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı.

TABANCA İLE VURDU

İkili arasında tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Ferhat Topçu'ya tabancayla ateş etti. Silah sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yarine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, suç aleti silahı evde yapılan aramda ele geçirdi. Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Ferhat Topçu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı H.K.'nin ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.