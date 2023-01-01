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Giriş Tarihi: 1.1.2023 13:47 Son Güncelleme: 1.1.2023 14:45

Antalya’da korkunç cinayet! 'Gürültü yapma' diye uyardı canından oldu

Antalya’da kardeşinin kuaför dükkanını tadilatına yardım ederken işyerini önünde gürültü yapan kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Yusuf Kahraman (45) öldürüldü. Kardeşi Özal Kahraman ise kurşunlardan kendisini yere atarak kurtardı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç cinayet! ’Gürültü yapma’ diye uyardı canından oldu

Korkunç cinayet gece saat 03:00 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 52'inci Caddesinde bulunan kadın kuaförü önünde meydana geldi. Belek'te 5 yıldızı bir otelde güvelik görevlisi olarak çalışan Yusuf Kahraman kent merkezine kardeşinin işyeri tadilatına yardım için geldi.

GÜRÜLTÜ YAPMA DİYE UYARDI

Kardeşinin kuaför dükkanı tadilatının yılbaşına yetişmesi gece çalıştıkları sırada Tahsin isminde bir kişi dükkanın önünde gürültü yapmaya başladı. Yusuf ve Özal Kahraman kardeşler kişiyi gürültü yapmaması konusunda uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen bu kişi kadınlar geçerken umursamadan dükkanı önüne tuvaletini yapmak istedi. Bu duruma iyice sinirlene kardeşler tepkilerine devam etti. Tahsin isimdeki kişi tehditler savurarak ayrıldı.

5 DAKİKA SONRA SİLAHLA TARADI

İsminin Tahsin olduğu öğrenilen kişi, 5 dakika sonra tabanca ile geri geldi. Önce Yusuf Kahramanı göğsünden vurdu. Ardından namluyu Özal Kahraman'a yöneltti. Özal Kahraman kaçarak ölümden kendini kurtardı. Saldırgan birkaç el de kuaför dükkanına ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine işyeri önüne ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sol göğsünden yaralanan Yusuf Kahraman'a ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkunç cinayetin ardından Yusuf Kahraman'ın eşi Sebahat, kızı Gizem gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yusuf Kahraman'ın cenazesi Kaş ilçesi Akörü Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Sebahat Kahraman, "Benim kocam karıncayı incitmezdi. Sokakta aç birini görse karnını doyurur harçlık verirdi" diyerek tepkilerini dile getirdi.

BENİDE ÖLDÜRECEKTİ

Silahlı saldırıdan kendini yere atarak kurtulan kardeş Özal Kahraman, "Biz bu kişiyi gece vakti işyerini önünde gürültü yapmaması konusunda uyardık. Sonra kadınlar geçerken kendisi dükkanın önünde tuvaletini yapmak istedi. Tartıştık. 5 dakika sonra silahı alıp geri geldi. 14'lü tabir edilen tabanca ile biz 3 kardeşi öldürmek için gelmiş. Ağabeyimi sol göğsünden vurdu. Ben yere atarak kendimi kurtardım. Diğer kardeşim dükkanın içine kaçtı. Adam gece silahlı işyerimizi basıp bize katliam yapmak istedi" diye konuştu.

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Antalya’da korkunç cinayet! 'Gürültü yapma' diye uyardı canından oldu
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