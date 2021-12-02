Antalya’da korkunç cinayet! Güvenlik görevlisi, eski eşi Hayriye Alkutay’ canice katletti!

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Korkunç cinayettin ardından olay yerinden kaçan Mehmet Ayata suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadının Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi.