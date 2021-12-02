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Giriş Tarihi: 2.12.2021 01:16 Son Güncelleme: 2.12.2021 01:25

Antalya'da korkunç cinayet! Güvenlik görevlisi, eski eşi Hayriye Alkutay' canice katletti!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç cinayet! Güvenlik görevlisi, eski eşi Hayriye Alkutay’ canice katletti!

Antalya'da korkunç bir cinayet yaşandı. Döşemealtı İlçesinde Hayriye Alkutay, güvenlik görevlisi olan eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla canice katledildi. Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evde gerçekleşen saldırıda Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı. İşte o korkunç cinayetin detayları...

Olay bu akşam saat 22.00 sularında İlçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Toplu Konut İdaresi yerleşkesinde CY 12 blokta ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski esi Mehmet Ayata eve geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ayaya yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkaran eski eşine ateş etmeye başladı.

Göğsünde yaralanan Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetti.Alkutay'ın erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından iki erkek kardeş hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Korkunç cinayettin ardından olay yerinden kaçan Mehmet Ayata suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadının Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi.

Alkutay'ın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir gün önce eşine çocukların gösterdiği öğrenildi. Evde yapılan incelemeni ardından Hayriye Aykutay'ın cansız bedeni otopsi için Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya'da korkunç cinayet! Güvenlik görevlisi, eski eşi Hayriye Alkutay' canice katletti!
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