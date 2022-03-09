Antalya’da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde dün gece 21.00 sularında yol kenarındaki kaplar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese giden ekipler, zihinsel engelli olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

Yaşanan korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izlerinin bulunduğunu belirledi. Yol kenarına atıldığı belirtilen Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği belirtilerken, olay yerine 200 metre uzaklıkta bir evde yapılan incelemede kan izlerinin bulunduğu tespit edildi. Jandarma evde bulunan biri eski eşi Ç.Y'yi ve U.P'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolündün geçirilen iki kişi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilirken, Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

40 KİLOMETRE UZAĞA GÖTÜRMÜŞLER

Selahattin Erbaş'ın cenazesini almaya gelen yakınları yaşananlara tepki gösterdi. Selahattin Erbaş'ın kent merkezinde oturduğunu belirten yakınları, "Cenazesi 40 kilometre uzakta bulundu. Yüzde 80 zihinsel engelliydi. Bunu yapan insan olamaz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Selahattin Erbaş'ın Yozgatlı olduğu ve ailesiyle birlikte Antalya şehir merkezinde yaşadığı öğrenildi.