Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

1 SAATTE ÇIKARILDI

Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü Mehmet Burak Açıkgöz itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Osman B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.