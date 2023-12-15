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Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:54 Son Güncelleme: 15.12.2023 11:28

Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü Osman Alp Kavak (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından otomobil karşı şeride geçmesi sonucu kaza yeri adeta savaş alanına döndü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez İlçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Düden kavşağından Asayiş kavşağı istikametinde saat 23.30 sularındaYusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyir eden Osman Alp Kavak'ın kullandığı motosiklete çarptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Korkunç kazada otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden birden fazla araca çarparak durabildi. Kent trafiğinin de 2 saatte süre ile kilitlenmesine neden olan kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün kontrolsüz araç kullanmak, 3 adet hız ihlali, abartı egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu belirlendi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ise olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda araçta meydana gelen maddi hasardan dolayı uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Otomobil aküsü ise araçtan 20-30 metre uzağa fırladı. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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