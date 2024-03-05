Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'nın Çalkaya Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 4 Mart akşam saat 19:40 civarında İ.A. yönetimindeki otomobil, Adem Aker idaresindeki motosikletle çarpıştı. Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü. Motosiklet sürücüsü Adem Aker yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Adem Aker yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İ.A.'nın yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayı öğrenen Adem Aker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.