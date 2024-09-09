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Giriş Tarihi: 9.9.2024 12:22 Son Güncelleme: 9.9.2024 12:25

Antalya'da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde takla atarak zeytin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Uğur Bozdoğan'ın (33) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'da kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bozdoğan'ın kullandığı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatin Gökmen Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Ardından yükseklikten zeytin bahçesine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi.

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Uğur bozdoğan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Bozdoğan, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bozdoğan'ın evli olduğu ve 4 aylık bir bebeği bulunduğu öğrenildi. Acı haberi alan Bozdoğan'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Antalya'da korkunç kaza: 1 ölü
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