Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'da kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bozdoğan'ın kullandığı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatin Gökmen Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Ardından yükseklikten zeytin bahçesine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi.

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Uğur bozdoğan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Bozdoğan, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bozdoğan'ın evli olduğu ve 4 aylık bir bebeği bulunduğu öğrenildi. Acı haberi alan Bozdoğan'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.