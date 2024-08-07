Antalya’da korkunç kaza... 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki kamyonetin kasasında bulunan kulübe şeklindeki yapı, bilinmeyen bir nedenle kasadan yolun kenarına düştü. Kamyonet sürücüsü Mustafa A. yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu sırada aynı şeritten gelmekte olan Esra Sümer idaresindeki otomobil kamyonete büyük bir hızla arkadan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol ortasındaki refüje düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ve petrol çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araçta bulunan Esra Sümer ise olay yerinde hayatını kaybetti. Uzun süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiğine açıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada hayatını kaybeden Esra Sümer'in özel bir firmada muhasebe müdürü olarak çalıştığı öğrenildi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki çocuk annesi Esra Sümer'in eşi ve ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.