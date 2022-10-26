Antalya’da korkunç kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kaza kurbanı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Onlarca takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZESİ DİNAR'A GÖNDERİDİ

Korkunç kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in, ailesiyle birlikte çocuklarının tedavisi için Antalya'da bir hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ölüm olayının ardından baba ve oğlun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.