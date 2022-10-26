Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 19:38 Son Güncelleme: 26.10.2022 20:04

Antalya’da korkunç kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kaza kurbanı

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir (28) ve 8 aylık oğlu İbrahim Meriç Özdemir hayatını kaybetti, eşi Zeliha Özdemir (28) ise ağır yaralı  olarak hastaneye kaydırıldı. Kaza saat 08.10 sıralarında Döşemealtı´na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki otomobil, Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Uzman Çavuş Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görev yapıyordu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kaza kurbanı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Onlarca takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZESİ DİNAR'A GÖNDERİDİ

Korkunç kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in, ailesiyle birlikte çocuklarının tedavisi için Antalya'da bir hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ölüm olayının ardından baba ve oğlun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya’da korkunç kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kaza kurbanı
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