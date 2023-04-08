Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:14 Son Güncelleme: 8.4.2023 13:20

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Antalya’da gece aşırı sürat nedeni ile kontrolden çıkan otomobil üst geçit beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Süleyman Bayram (27) ile yanında oturan Kırgızistan uyruklu kadın Alpert Baktıbek (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kazada otomobilin arkasında oturan Kırgızistan uyruklu kadın Datkaiym Asyrkulova(23) ve Polonya uyruk kadın Magdalena Majewska(28), kadın ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada Süleyman Bayram idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin orta refüjdeki beton direğine çarparak savruldu.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Savrulmanın etkisiyle otomobil parçalanarak hurda yığınına döndü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte kaza yerine çok sayıda polis, sağlı ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde sürücü Süleyman Bayram ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Kırgız uyruklu Datkaiym Asyrkulova ve Polonya uyruk Magdalena Majewska, tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ve kimliği bulunmayan kadının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı
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