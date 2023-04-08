Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Savrulmanın etkisiyle otomobil parçalanarak hurda yığınına döndü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte kaza yerine çok sayıda polis, sağlı ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde sürücü Süleyman Bayram ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Kırgız uyruklu Datkaiym Asyrkulova ve Polonya uyruk Magdalena Majewska, tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.