Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 yaralı

Antalya- Isparta Karayolu Yeşil Karaman Mevkiinde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Antalya istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan Ramazan Güç yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Mustafa Türkmen yönetimindeki TIR ile yolun tek şeride düşmesi nedeni ile kafa kafaya çarpıştı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Korkunç kazada çarpmanın etkisiyle TIR ve otomobil yolun kenarlarına savrulurken ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Ramazan Güç olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan avukat Dursun Göktürk, Zülal Kay ve Mustafa Emre Su yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. TIR şoförü Mustafa Türkmen ise kazayı yara almadan atlatırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Su ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ramazan Güç ve avukat Mustafa Emre Su'nun cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada yapılan otopsinin ardından Ramazan Güç'ün cenazesi Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde toprağa verildi. Avukat Mustafa Emre Su'nun cenazesi ise torağa verilmek üzere Konya Akşehir ilçesi Surkan Köyü'ne götürüldü. Kazada yarlı olarak kurtulan avukat Dursun Göktür'ün ise vücudunda kırıklar olduğu ailesinin Aydın'da olması nedeni ile Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bir diğer avukat Zülal Kay'ın ise Antalya'da özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CEZAEVİNE GİDİYORLARDI

Ramazan Güç'ün Isparta cezaevinde bulunan ağabeyi Mehmet Ali Güç ile görüşmek için avukatlar ile birlikte Isparta gittikleri sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazanın öğrenilmesinin ardından Antalya Barosu avukatları üzüntülerini dile getirdi.