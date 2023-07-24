Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde, dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.