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Giriş Tarihi: 24.7.2023 14:23 Son Güncelleme: 24.7.2023 14:30

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) feci şekilde hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde, dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazanın ardından Tunç ve Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsini ardından 2 gencin cenazesi Serik ilçesi mezarlığında sevenleri ve yakınlarının gözyaşları içinde torağa verildi.

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Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü
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