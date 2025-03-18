Antalya’da korkunç kaza! 2 ölü

Korkunç kaza saat 17.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, yaya olarak yolda bulunan Fatma Yiğit'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilip yaklaşık 20 metre sürüklenip şarampolde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Akgül'e müdahale etti. Yapılan kontrolde Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralanan Fatma Yiğit ambulans ile hastaneye götürüldü. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Akgül'ün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.