Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü 2 ağır yaralı

Korkunç kaza Akseki - Belenköy Oymapınar yolunda ikindi saatlerinde meydana geldi. Akseki Belenköy istikametinden Oymapınar istikametine seyir halindeki Zeynel Abidin Özen'in kullandığı 06 ZHY 62 plakalı otomobil, Oymapınar Baraj tüneline 500-600 metre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Takla atan araç hurdaya dönerken arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen kaza yerinde hayatlarını kaybetti. Kızları Ezgi Özen ise ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Aracı kullanan ağabey Zeynel Abidin Özen ile sağında oturan Ahmet Özen ise ağır yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgi soruşturma başlattı. Kazada hayatın kaybeden ailenin Aksekili oldukları ve Antalya'ya bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.