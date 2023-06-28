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Giriş Tarihi: 28.6.2023 18:28 Son Güncelleme: 28.6.2023 18:36

Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü 2 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kepez Beleni-Oymapınar yolunda 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan İbrahim Hayri Özen (55) ve eşi Nuran Özen (53)  olay yerinde,  kızları Ezgi Özen (29) ise hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Zeynel Abidin Özen’in ve sağında oturan Ahmet Özen ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü 2 ağır yaralı

Korkunç kaza Akseki - Belenköy Oymapınar yolunda ikindi saatlerinde meydana geldi. Akseki Belenköy istikametinden Oymapınar istikametine seyir halindeki Zeynel Abidin Özen'in kullandığı 06 ZHY 62 plakalı otomobil, Oymapınar Baraj tüneline 500-600 metre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Takla atan araç hurdaya dönerken arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen kaza yerinde hayatlarını kaybetti. Kızları Ezgi Özen ise ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Aracı kullanan ağabey Zeynel Abidin Özen ile sağında oturan Ahmet Özen ise ağır yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgi soruşturma başlattı. Kazada hayatın kaybeden ailenin Aksekili oldukları ve Antalya'ya bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.

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Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü 2 ağır yaralı
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