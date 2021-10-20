Antalya’da korkunç kaza

Antalya'da kullandığı elektriklik bisikleti ile özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan Uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), feci şekilde can verdi. Kazayı duyup, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza, 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı elektrikli bisikleti ile şehir merkezine istikametine seyir halinde olan Hindistan Uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani, dengesini kaybedince yolda düştü.

BAŞI TEKERİN ALTINDA KALDI

Bu sırada arkasından seyir halinde olan A.S yönetiminde 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü, elektrikli bisikleti kullanan Sam Baman İrani'nin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen İrani, hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Sam Baman İrani'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, otobüs sürücüsü A.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.