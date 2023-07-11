Antalya’da korkunç kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

aza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 324 Sokakta meydana geldi. 07 PK 350 plakalı otomobiliyle evine giden A.A., sokak içinde Mustafa Alp Ercan'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğullarının öldüğünü gören Ercan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis araçlarıyla çevresi zaman zaman kapanan ve üzerine plaj şemsiyesi açılan cenaze, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kadın sürücü A.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor.