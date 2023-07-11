Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.7.2023 18:29 Son Güncelleme: 11.7.2023 18:58

Antalya’da korkunç kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da kadın sürücü A.A.’nın kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Alp Ercan (6), hayatını kaybetti. K

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

aza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 324 Sokakta meydana geldi. 07 PK 350 plakalı otomobiliyle evine giden A.A., sokak içinde Mustafa Alp Ercan'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğullarının öldüğünü gören Ercan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis araçlarıyla çevresi zaman zaman kapanan ve üzerine plaj şemsiyesi açılan cenaze, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kadın sürücü A.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
SON DAKİKA: Bahçeli'den İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili açıklama: Politikalarından dönüş yaparlarsa bir şey demeyiz
Çarşafa dolandılar
‘Unutulan soykırım tekrarlanır’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı
Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korkunç kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA