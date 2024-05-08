Antalya’da korkunç kaza: Okul müdürü hayatını kaybetti

Kemer'in Göynük Mahallesi'nde bulunan Göynük Atatürk İlkokulu'nun müdürü Erkan Şahin, Antalya'da bir işi için motosikleti ile Göynük'ten Antalya merkeze yola çıktı. Müdür Şahin, Küçük Çaltıcak Kavşağına geldiği sırada kavşaktan dönmek isteyen Selahattin Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şahin motosikletinden yol kenarına savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savrulan ve kaskı kafasından fırlayan Şahin, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin'in kaza yaptığını öğrenen Göynük Atatürk İlkokulu görevli öğretmen arkadaşları olay yerine koştu. Şahin'in kanlar içerisindeki cansız bedenini gören meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahin'in vefat haberi turistlik ilçede ve öğrenci ve velilerini üzdü.