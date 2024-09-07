Antalya’da korkunç olay! 10 yaşındaki Deniz öldü, 11 yaşındaki Yıldıray ağır yaralı!

Korkunç olay Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. E.C.K., arkadaşları Deniz Ş ve Yıldıray G. ile kendi evlerinin alt katındaki abisine ait eve girerek abisine ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Olacaklardan habersiz iki arkadaş E.C.K.'yı dikkatli gözlerle izlemeye başladı.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Oynama sırasında tüfeğin ateş alması sonucu namludan çıkan saçmalar Deniz Ş.'ye isabet etti. Vücudunun ön tarafından girip, arka tarafından çıkan saçmalar, arkasında bulunan arkadaşı Yıldıray G.'nin yüzüne isabet etti. Tüfek sesinin ardından komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri Deniz Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Yıldıray G. ise hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Yıldıray G.'nin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde yaşamını yitiren Deniz Ş.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından adli tıp morga kaldırılırken, ağır yaralanan Yıldıray G. Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Tüfeğin sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi.