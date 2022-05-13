Antalya’da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

ANNE GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgusu jandarmada devam ediyor. Güvenlik güçleri Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.