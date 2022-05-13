Antalya’da korkunç olay! Cani anne 2 yaşındaki kızını öldürdü

Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.