Antalya’da korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A., olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı.