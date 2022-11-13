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Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:14 Son Güncelleme: 13.11.2022 13:18

Antalya'da korkunç olay: Sopalı saldırıda öldü!

Antalya Demre'de korkunç olay... Oğlu ile tartışan 2 kardeşin sopalı saldırısına uğrayan Erdoğan Kolak (51), yaşamını yitirdi.

DHA
Antalya’da korkunç olay: Sopalı saldırıda öldü!

Kanlı olay, dün saat 19.00 sıralarında Gökyazı Mahallesi'ndeki günübirlik tur otobüslerinin bulunduğu park alanında meydana geldi. O.A. (23) ve O.A. (19) kardeşler ile Arif Kolak (15) arasında motosiklet tamiri borcu nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Arif Kolak, Karabucak Mahallesi'nde oturan babası Erdoğan Kolak'a telefon edip, 2 kardeşin kendisini dövmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Erdoğan Kolak, otomobiliyle olay yerine gitti. O.A. ve O.A. kardeşler aracından inen Erdoğan Kolak'a sopalarla saldırdı. Başından yaralanan Kolak, götürüldüğü Demre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kolak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın ardından 2 kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı...

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Antalya'da korkunç olay: Sopalı saldırıda öldü!
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